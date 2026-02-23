Seleccionan videodanzas de alumnas UDLAP en festivales nacionales de cine

Tres videodanzas realizadas por alumnas de la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fueron seleccionadas recientemente en festivales nacionales de cine, reflejo de la excelencia académica y la visión interdisciplinaria que obtienen a través de su formación universitaria.

La videodanza “Triodos”, de Mariana Guevara Ortíz, fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Zacatlán, mientras que “Mitéra”, de Fátima Martínez Escobedo, y “Este cuerpo ya no me queda”, de Daniela Ortega Dartiguez, formaron parte de la selección oficial del Festival de Cine Between Frames, realizado el pasado 7 de febrero en la Universidad Meridiano, en León, Guanajuato.

Los tres proyectos fueron desarrollados en el curso Danza y cámara, impartido por el Dr. Jesús Mario Lozano, donde el lenguaje corporal dialoga con el audiovisual para potenciar la expresión artística de quienes cursan esta materia. Bajo la guía del destacado académico, las alumnas exploraron sus procesos creativos enfrentando retos técnicos y conceptuales que fortalecieron su trabajo.

En entrevista, Daniela Ortega explicó que su videodanza, Este cuerpo ya no me queda, aborda desde una perspectiva abstracta los sentimientos que muchas veces se guardan para evitar conflictos y cómo el cuerpo se transforma cuando finalmente salen a la luz. “Que mi trabajo haya sido seleccionado en Between Frames significa un gran logro, fue un proceso complejo pero muy divertido. El ver que mi voz puede ser escuchada en otros estados y que alguien pueda identificarse con lo que hicimos, es una estrellita en mi corazón”, expresó Daniela. Asimismo, destacó que el festival realizado el pasado 7 de febrero busca expandir y reconocer las voces universitarias a través de distintas categorías como experimental, documental y cortometraje extranjero.

Por su parte, Fátima Martínez señaló que Mitéra, palabra griega que significa origen o madre, reflexiona sobre las circunstancias que nos forman como personas y la importancia de reconocerlas como parte de nuestra identidad. “Ser seleccionada en Between Frames representa un acercamiento a la vida profesional, fueron mis primeros pasos para exponer mi trabajo como artista y permitir que otras personas conecten con mi voz artística”, expresó.

Finalmente, Mar Guevara compartió que TRIODOS es una exploración interna sobre una encrucijada personal, “ese momento universitario en el que surgen múltiples pasiones y caminos posibles sin tener claridad sobre cuál elegir”. Así, inspirada en la mitología griega y en la figura de las Moiras, la obra representa los distintos senderos que habitan en su mente. “Para mí es un logro muy bonito y personal, pero también del equipo. Significa un primer paso en algo nuevo y distinto”, expresó Mariana Guevara, quien además agregó que esta fue su primera experiencia creando videodanza, lo que le abrió una puerta creativa diferente a la coreografía tradicional y le permitió descubrir nuevas formas de expresión.

La selección de estos trabajos universitarios confirma cómo la formación integral de la UDLAP impulsa a sus estudiantes a conquistar la excelencia en todos sus aspectos. Si quieres conocer más de la Licenciatura en Danza de la UDLAP, la cual combina coreografía, expresión corporal y tecnología para transformar el mundo de las artes escénicas, visita https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Danza.

