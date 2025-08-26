Samar Leyva sufre fractura en la muñeca izquierda

En el partido de eliminación de los Pericos de Puebla ante los Diablos Rojos del México este lunes, el jugador Samar Leyva tuvo que ser retirado del campo en ambulancia tras un fuerte choque mientras intentaba cubrir la segunda base en una jugada de robo impulsada por Juan Carlos Gamboa.

Las evaluaciones médicas posteriores confirmaron que Leyva sufrió una fractura en su muñeca izquierda, lesión que requerirá de una intervención quirúrgica programada para el próximo sábado.

La organización de los Pericos emitió un comunicado deseando una pronta recuperación a su jugador, a quien reconoció por “dejarlo todo en el terreno de juego en cada encuentro”.

El partido culminó con una derrota de 9-3 para los Pericos, resultado que eliminó al equipo de la contienda y puso fin a su temporada 2025.

Por su parte, los Diablos Rojos aseguraron su pase a la Serie Final de la Zona Sur. Con este resultado, aguardan al ganador de la serie entre los Guerreros de Oaxaca y los Piratas de Campeche.

La organización emplumada desea la pronta recuperación de Samar Leyva que, cómo cada juego que disputa, dejó todo sobre el terreno de juego. 🙏🏻💚https://t.co/gMSC8kLaqG #FuerzaPericos 🦜 — Pericos de Puebla (@Pericos_Oficial) August 26, 2025

