Puebla suma 47 probables feminicidios entre enero a septiembre del 2024

De enero a septiembre de este 2024, en Puebla se han registrado 47 probables feminicidios, de los cuales el 31.9 han ocurrido en la capital, según el Observatorio de Violencia Sociales y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE).



En su recuento de los primeros nueve meses del año, destaca que en dicho periodo también hubo ocho homicidios violentos de mujeres en los cuales no se contó con datos suficientes que permitieran clasificarlos como probables feminicidios.



Entre los datos hallados sobre los presuntos feminicidios, refiere que la víctima de menor edad, tenía 14 años, mientras que la de mayor edad 52 años, aunque del total de víctimas 16 tenían entre 27 y 35 años de edad.



Además que del total de casos, en 7 las víctimas tenían signos de violencia sexual y 16 de ellas presentaban lesiones y golpes.

En el informe, se refiere que el municipio con mayor incidencia de feminicidios es Puebla capital, donde se reportan 15 casos, seguido de Tehuacán con 4; Huejotzingo con 3; así como Amozoc y Atlixco, cada uno con 2 casos.



Mientras que Chignautla, Cuautinchán, Huaquechula, Ixtacamaxtitlán, Juan Galindo, Soltepec, Tetela de Ocampo, Tianguismanalco, Tlahuapan, Tlaxco y Xicotepec.



Oros municipios donde se reportó un presunto feminicidio y que sí cuentan con Alerta de Género fueron Chignahuapan, Cuautlancingo, Cuetzalan, Izúcar de Matamoros, Ocoyucan, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Teziutlán y Zacatlán.



Cabe mencionar que, recientemente, la secretaria de Igualdad Sustantiva, Melva Navarro Sequeira, presumió que “por primera vez” se tienen avances de trabajos en los 50 municipios con Alerta de Género, aunque no precisó de qué se trata.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos