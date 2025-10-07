Puebla reafirma liderazgo hortícola en Expo BUAP 2025 

Desde el inicio de su gestión, el gobernador Alejandro Armenta ha puesto al campo en el centro del desarrollo estatal. Con respaldo técnico y científico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Ana Laura Altamirano, el gobierno impulsa proyectos que conectan innovación, sustentabilidad y productividad. Esta colaboración ha convertido a la Expo en la más importante del sur-sureste del país y la cuarta a nivel nacional.

El campo poblano avanza con paso firme hacia su soberanía y expansión internacional. Así lo refleja la edición número 17 de la Expo Hortícola Puebla BUAP 2025, anunciada oficialmente en rueda de prensa por el presidente municipal de Los Reyes de Juárez, Alfonso Vélez Merino. Este evento se realizará del 8 al 10 de octubre en el Agroparque de este municipio, consolidado como epicentro estratégico de producción y comercio hortícola. El encuentro reunirá a más de 150 expositores, 60 empresas semilleras, más de 10 mil oportunidades de negocio y más de 200 parcelas demostrativas.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, señaló que Puebla ocupa el tercer lugar nacional en producción de hortalizas, con más de 650 mil hectáreas cultivadas en municipios como Palmar de Bravo, Acatzingo, Tecamachalco, Los Reyes de Juárez, entre otros. Resaltó que la expo es un espacio clave para promover la innovación, tecnología agrícola y mejores oportunidades para las y los productores, lo que contribuye así al desarrollo rural y a la soberanía alimentaria del estado.

Durante la rueda de prensa, Alfonso Vélez destacó el clima favorable de Los Reyes de Juárez, la calidad del agua de pozo profundo y la formalización de más de mil 300 productores, quienes han consolidado el comercio local, regional y la exportación a Estados Unidos y Canadá. Subrayó también la colaboración con la BUAP desde 2014, la cual ha fortalecido la capacitación, innovación y crecimiento del sector hortícola en la región.

Con más de 4 mil visitantes diarios esperados, esta expo reafirma el compromiso de Puebla con la agricultura sostenible y la expansión comercial. Las parcelas demostrativas, sistemas de riego, semillas mejoradas y tecnologías agropecuarias serán el centro de atención para productores, empresas y autoridades, lo que consolida al estado como un líder en el sector hortícola del sur-sureste del país.

El gobernador Alejandro Armenta, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha impulsado políticas para fortalecer el campo poblano, alineando esfuerzos con la academia y el sector productivo. Esta estrategia ha posicionado a Puebla como un referente nacional en producción hortícola, con productos que abastecen el mercado nacional y llegan a destinos internacionales. La Expo Hortícola Puebla BUAP 2025 se presenta como un espacio de encuentro, innovación y negocios que promueve la construcción de paz y confianza en el campo.

