Profeco detecta precios elevados en hoteles y restaurantes de Tulum

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo especial en Tulum, Quintana Roo, donde identificó precios significativamente elevados en servicios turísticos y productos básicos, tras recibir denuncias de visitantes y residentes por el incremento desmedido en los costos.

El monitoreo abarcó 29 establecimientos –hoteles, restaurantes y tiendas–, revelando que el precio promedio de una habitación sencilla alcanza los 3 mil 577.50 pesos, con tarifas máximas de 10 mil 569 en el “Hotel Mi amor”, mientras en el centro de Tulum oscila entre los 600 y mil 200 pesos.

Por su parte, cuatro hoteles –Diamante K, Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum– recibieron sello de suspensión inmediata por violaciones graves a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que incluyen no exhibir tarifas y mostrar precios en moneda extranjera.

En el sector de alimentos y bebidas, los precios resultaron particularmente elevados: una orden de guacamole cuesta hasta 280 pesos, una hamburguesa sencilla promedia 348.18 pesos y tres tacos básicos alcanzan los 306.31 pesos, de acuerdo con el muestreo oficial.

Las tiendas de conveniencia también presentan cargos superiores al promedio nacional, siendo GO MART la cadena con los precios más altos, mientras establecimientos como OXXO y 7 Eleven mantienen tarifas significativamente elevadas en comparación con otras regiones del país.

Asimismo, se realizaron ocho verificaciones en comercios como Walmart y Chedraui, aplicando suspensiones por no exhibir precios e incumplir con la información obligatoria sobre garantías y devoluciones a los consumidores.

En paralelo, siete restaurantes –incluyendo Burrito Amor y Negro Huitlacoxe– recibieron visitas de vigilancia donde se detectó inducción al pago de propina y falta de transparencia en la exhibición de precios de sus productos.

Este operativo conjunto con la Secretaría de Turismo y el gobierno estatal busca regular las prácticas comerciales en el destino turístico, donde los precios excesivos afectan significativamente tanto a visitantes como a la población local.

