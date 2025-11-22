SMDIF realiza más de 400 actividades y 18 cursos para personas mayores

Con el objetivo de preservar el bienestar de las personas adultas mayores, bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, en el último año la dependencia municipal impulsó 412 actividades recreativas y culturales que reunieron a más de 200 asistentes. Además, llevó a cabo 18 cursos de manualidades, danza, activación física, estimulación cognitiva y educación financiera, a favor de 800 personas.

Gracias a la visión de MariElise Budib, también fue consolidado un programa de inclusión laboral que, en tres meses, permitió vincular a 88 personas adultas mayores con empresas locales. Este esfuerzo no solo permitió la apertura hacia una nueva oportunidad de empleo, también fortaleció el sentido de propósito y motivación de las y los beneficiarios.

El Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, refrenda el compromiso de velar por la integridad de quienes han aportado al desarrollo de la comunidad con trabajo y experiencia.

Te recomendamos: