Postulan a exactor porno como ministro de Igualdad en Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro propuso al politólogo y exviceministro Juan Florián como nuevo titular del Ministerio de Igualdad, un nombramiento que ha generado polémica debido al pasado del funcionario, quien trabajó como actor en la industria para adultos antes de ingresar a la administración pública.

La Presidencia de Colombia publicó oficialmente la hoja de vida de Florián, de 42 años, en la que se destaca su formación en Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana y su trayectoria de dos décadas en organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Save the Children.

Juan Florián ha sido transparente sobre su historia personal: “No vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad. Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo y fui migrante“, escribió en Instagram.

El nombramiento, de concretarse, lo convertiría en el sucesor de Carlos Rosero, quien asumió el cargo después de que la vicepresidenta Francia Márquez fuera removida. El Ministerio de Igualdad fue creado al inicio del gobierno actual y originalmente estuvo bajo el mando de Márquez, pero tras un enfrentamiento público en un consejo de ministros en febrero, el presidente decidió reestructurar su manejo.

La designación de Florián no ha estado exenta de controversia. Según reveló el propio Petro, tanto Francia Márquez como Carlos Rosero se opusieron a su ascenso como viceministro en abril.

Petro explicó que Florián, quien dirigió una organización LGTBI en Bogotá, recibió amenazas de muerte y tuvo que exiliarse en Francia, donde recurrió al trabajo sexual y al cine para adultos para subsistir. “Me arrepiento de no haberlo nombrado antes”, admitió el presidente.

Por su parte, Juan Florian insiste en que su experiencia lo avala: “Soy politólogo, he construido políticas públicas, he sido gerente público, defensor de derechos humanos, viceministro y, sobre todo, un hijo del pueblo que no olvida de dónde viene“.

