Pepe Chedraui suma 109 mil pesos de gasto en 19 días de campaña

A 19 días de que inició la carrera en búsqueda de la presidencia municipal de Puebla, sólo uno de los tres aspirantes ha reportado sus gastos de campaña con una suma de 109 mil 607.86 pesos, un estimado de 5 mil 768 pesos diarios, 240 pesos por hora.



Se trata de José Chedraui Budib, abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien fue el único que detalló cada uno de sus gastos al Instituto Nacional Electoral (INE).



De acuerdo con los informes, el 50.74 por ciento de sus gastos fueron en propaganda utilitaria, al erogar 55 mil 620.05 pesos.



En tanto, el 26 por ciento los ha utilizado para operativos de la campaña, es decir, 28 mil 911 pesos.



Para propaganda reportó haber erogado 25 mil 075 pesos, es decir, el 22 por ciento de sus gastos para su promoción en búsqueda de la alcaldía de la capital poblana.



Señaló que durante los dos meses de campaña tiene planeado hacer 348 eventos, de los cuales sólo realizó 38 y le faltan 310.



De las actividades planeadas, indicó al INE que pretende hacer 339 eventos no onerosos y nueve onerosos.



En tanto, el candidato de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, Mario Riestra Piña, no ha entregado sus informes, por lo que en la plataforma del organismo electoral aparece en ceros tanto de gastos como de ingresos.



Sin embargo, señaló que pretende hacer 199 eventos, de los cuales ya realizó 118 y quedan pendientes 81. Indicó que 185 de las actividades no serán onerosas.



Por su parte, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Rafael Cañedo Carrión, tampoco presentó sus informes de fiscalización, por lo que aparece en ceros en ingresos y gastos en el portal del INE.



El aspirante a la presidencia municipal del partido naranja señaló que pretende hacer 32 eventos durante su promoción proselitista, de los cuales ya llevó a cabo 23 y realizará ocho más, mientras que uno fue cancelado.

Editor: Guillermo Leal