Paul Pogba regresa a las canchas tras más de dos años

El mediocampista Paul Pogba disputó sus primeros minutos en más de dos años, debutando con el AS Mónaco en la derrota 4-1 ante el Rennes en la Ligue 1, tras superar una sanción por dopaje y múltiples lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas.

La exfigura del Manchester United y la Juventus, de 32 años, ingresó al minuto 85 en el Roazhon Park ante la ovación de los aficionados, marcando su regreso oficial tras 811 días sin actividad desde su último partido con el 3 de septiembre de 2023.

Su retorno incluyó uno de los momentos más difíciles de su carrera: en febrero de 2024 recibió una sanción inicial de cuatro años por dopaje luego de dar positivo por testosterona, castigo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo a 18 meses.

Pogba, quien en su momento fue el futbolista más caro del mundo al transferirse al United por 105 millones de euros, lloró al firmar su contrato de dos años con el Mónaco durante el verano, mostrando su determinación por relanzar su carrera profesional.

En 2018 fue figura clave con Francia en la conquista de la Copa Mundial de Fútbol, donde anotó gol en la final contra Croacia. Posteriormente, enfrentó una racha de lesiones y problemas extradeportivos que mantuvieron su carrera en pausa.

