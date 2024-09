Paratleta duerme en el suelo por ser muy alto en París 2024

Morteza Mehrzadselakjani, quien es el segundo hombre más alto del mundo al medir 2,46 metros, encontró un obstáculo inesperado en los Juegos Paralímpicos de París 2024; las camas de la Villa Olímpica no tienen suficiente longitud para que pueda dormir en ellas, por lo que usa el piso.

El entrenador principal del equipo iraní voleibol sentado, Hadi Rezaeigarkani, dijo a Olympics.com el viernes 30 de agosto, “va a acostarse en el piso”. Según él, en juegos anteriores se hicieron adaptaciones especiales para el jugador, pero este año no ha tenido suerte. “En Tokio 2020, sí, hicieron una cama especial, pero desafortunadamente no aquí en París 2024”, explicó.

Pese a ello, el preparador físico del combinado iraní aseguró que dicha situación no resulta ningún inconveniente para el voleibolista. “A él no le importa si tendrá que echarse a dormir en el suelo o si no va a tener qué comer. En cualquier caso, sólo tiene en mente convertirse en campeón”, aseguró.

Mehrzad y sus compañeros de equipo, tienen una gran misión por delante: ganar para Irán su octavo título paralímpico en voleibol sentado, pues han ganado siete de las 12 medallas de oro desde 1976, incluidas las de Sídney 2000 y Beijing 2008.

Mehrzadselakjani, quien tiene acromegalia, una condición rara que causa un exceso de hormona de crecimiento, sufrió una pelvis rota durante un accidente de bicicleta cuando era adolescente, lo que causó que su pierna derecha dejara de crecer, haciéndola más corta que la izquierda.

Se unió al equipo iraní de voleibol sentado en 2015 cuando fue descubierto por el entrenador a través de una aparición en un programa de televisión. Ahora, dice que está convirtiendo sus “limitaciones en oportunidades”.

Aunque el paratleta está orgulloso de sus logros con el equipo, es rápido en señalar que sus compañeros merecen tanto crédito como él. “Aprecio que me llamen el mejor en el juego, pero no lo soy”, dijo. “Cada uno de nuestros chicos es el mejor… y hacemos el mejor equipo del mundo”.

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

Te recomendamos: