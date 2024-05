Orgulloso de mis raíces mixtecas, se gobierna con el pueblo, no con la realeza refiere Armenta

“En totonaco, el naco es una persona que tiene 3 corazones por eso me siento orgulloso de ser morenaco, el candidato del PRIAN lo utiliza como un acto discriminatorio hacia los pueblos y los indígenas, soy orgulloso de mis raíces mixtecas” afirmó el candidato a la gubernatura por la Megacoalición “Sigamos Haciendo Historia” Alejandro Armenta.

Durante una reunión con líderes sindicales, mencionó que es morenaco y les dijo “Que no les ofenda las palabras de los reaccionarios, que no los intimiden, que no les dé vergüenza su pasado prehispánico, porque somos un estado cosmopolita, somos una sociedad pluriétnica y reconocemos nuestro pasado mesoamericano”

El candidato al hablar de las propuestas para los maestros destacó la colocación de paneles solares para las escuelas, con ello, dijo se ahorrarán muchos recursos en el pago de energía eléctrica, en beneficios de los padres de familia y docentes, “Ya hablé con mis paisanos Morenacos de la zona de la Mixteca, me puse de acuerdo con mis paisanos Morenacos de la zona de Nueva York, los Ángeles, Chicago, y hay muchos Morenacos que son parte de la cámara de comercio de nuestro estado, y ellos, van a aportar para tener en Puebla peso sobrepeso, la fábrica de paneles solares poblana, para tener tecnología propia”.

Armenta tomó nota de la necesidad de mejorar los servicios en las clínicas y agilizar sus trámites pendientes, agregó que el presupuesto debe ser para educación, bienestar, salud y campo, todo esto dijo, tiene que ver con productividad.

Los líderes de los sindicatos hicieron una llamado a la unidad y fortalecimiento de su gremio, así como la necesidad de respeto y equidad para una relación institucional robusta y justa.

Estuvieron presentes: José Antonio Carrera Flores Secretario General del SETEP, Carolina Reyes Arroyo Secretaria General del SETEPID, Lucia Jovita Pérez López Secretaria General del Movimiento Alternativo Sindical – MÁS, Olga Lucía Romero Garci-Crespo Dirigente Estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla Coordinador de Campaña de Pepe Chedraui, Abraham Quiroz Fundador de Morena y Linda Jaqueline Aguilera Gremio Nacional.

