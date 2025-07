Omar Muñoz entrega rehabilitación de tramo en la México-Puebla

“Hemos hecho mucha más obra que cualquier administración y vamos a seguir cumpliéndole a los ciudadanos; no al olvido y al abandono de Cuautlancingo”, sostuvo Omar Muñoz, presidente de la demarcación, al entregar la obra de reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida México-Puebla, que beneficiará a los miles de ciudadanos que la transitan al ser de las más importantes.

La rehabilitación comprende el tramo entre calle Manzanares y Del Trabajo. También inauguró la calle Constitución en la Reserva Territorial Quetzalcóatl en la junta auxiliar de Chautenco. En ambas obras se colocó drenaje, alumbrado público y se pintaron guarniciones.

Ante los asistentes, el edil expresó que antes no se le daba importancia a la colocación de alcantarillado y drenaje porque no es una acción visible, pero que es de gran importancia para evitar inundaciones en temporada de lluvias.

“Estamos ya haciendo la planeación de los proyectos que tenemos para colocar la red hídrica y sanitaria de todo el municipio y de las calles nuevas que vamos a realizar. Nosotros hacemos obra pública porque es importante para nuestro gobierno que los ciudadanos vivan con dignidad, que tengan espacios públicos como merecen, con infraestructura de calidad y que estén bien atendidos”, dijo.

“Ya el siguiente año vamos a hacer más inversión en calles y proyectos como las clínicas de salud en las juntas auxiliares y el centro de bienestar animal a nivel regional; seguirá también el proyecto de bacheo en su tercera etapa, que no ha parado desde inicios de mi administración. También vamos a elaborar un proyecto de arbolado, de ciclo vía y de parques lineales para las vialidades más grandes”, agregó.

“Llueva o no, sea fin de semana o día de asueto salimos y trabajamos, estamos para servirles porque lo que hacemos es de corazón para toda esta comunidad que mucho tiempo estuvo abandonada. Ustedes son quienes indican a dónde tenemos que llevar el trabajo, nosotros únicamente somos administradores del recurso de la gente y esto no se había hecho en gestiones pasadas porque abusaban de él, pero en mi gobierno estamos para servirles y no les vamos a fallar”.

