Omar Muñoz entrega carril de desaceleración sobre Periférico Ecológico

El Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, encabezó la inauguración del carril de desaceleración del Periférico Ecológico, en la Segunda Privada Lateral del Antiguo Camino a Tlaxcala, perteneciente a la colonia Nuevo León, destacando el beneficio social que traerá la obra para más de 2 mil 600 familias del municipio y agradeciendo al Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, por el trabajo en conjunto para su realización, donde su gobierno aportó el 70% de la inversión y el Ayuntamiento el 30%.

Ante los asistentes, expresó que esta vía de acceso es de gran relevancia ya que va a desahogar el embotellamiento que se hacía en Cuatro Caminos por ser la única entrada que existía desde el Periférico al municipio, “era la única arteria principal que conectaba a la industria y a las escuelas con las casas y esto llena muchos objetivos; el principal es que las familias tengan tiempo de calidad, que no usen una hora o dos de traslado del hogar a la escuela o de éste a la universidad o a los diferentes trabajos”.

“Contribuimos también de manera muy puntual al medio ambiente porque se reduce la contaminación al disminuir considerablemente los tiempos de traslado. Ya estamos redefiniendo varios accesos para que suba la calidad de vida y la movilidad de nuestros pobladores ustedes son la principal razón por la que nos levantamos todos los días, están en nuestra mente y corazón así como en nuestras estrategias de políticas públicas para que los habitantes tengan mayor desarrollo, bienestar y tecnología; estamos consolidando el segundo piso de la cuarta transformación en Cuautlancingo”.

El alcalde informó que se van a instalar la Universidad de la Tecnología, el Bachillerato Tecnológico y la Universidad de la Salud en el municipio, “quiero hacer un agradecimiento muy especial al señor gobernador porque en estas gestiones volteó a ver un reclamo generacional de que se conecte la ocupación con la educación en nuestra localidad; Puebla representa el tercer lugar por albergar 242 instituciones de educación superior, lo que da comodidad a miles de jóvenes de diversas regiones pero a Cuautlancingo le hacía falta su universidad”.

El edil sostuvo que su gobierno responderá al reclamo social de la gente de San Lorenzo Almecatla y Sanctorum, asegurando para las nuevas generaciones un mejor porvenir que repercuta en el desarrollo de la nación, la entidad y el municipio, “es la gestión que ustedes merecen como ciudadanas y ciudadanos de la cuarta economía más importante del estado y la región. Tenemos un compromiso firme con todod ustedes, no nos vamos a olvidar porque ese fue también parte del reclamo generalizado cuando tocábamos las puertas, no olvidar nuestra palabra ni el sentir del pueblo; no nos vamos a olvidar, les vamos a cumplir”.

“Nuestra comunidad va a tomar la posición que le corresponde y la derrama económica no sólo va a llegar a nuestras casas y familias, sino va a correr de manera generacional a través de la educación como herramienta posibilitadora del cambio y de la transformación; al ser sede de la tecnología, el segundo piso de la cuarta transformación va a ser defendido en esa lucha social que nos caracteriza y vamos a hacerlo con todo desde nuestras juntas auxiliares, inspectorías y cabecera municipal; vamos a ser parte de los frutos de la cosecha de lo que hoy hemos sembrado para tener un Cuautlancingo mejor”.

En su intervención, la Diputada Local por el distrito 9, Norma Pimentel, reconoció el trabajo que ha realizado el alcalde al cumplir con las grandes promesas que hizo en campaña para el municipio, “llegaste en el momento en que la conectividad, la movilidad, la infraestructura y la seguridad se pueden concretar; cuando se logra esto se debe celebrar la capacidad que tienes; acciones como éstas son pensadas no solamente para tomarte una foto y pasar a la historia por ser alguien querido, sino por ser alguien comprometido que logra generar acuerdos”.

Por su parte, Susana Santos Juárez, representante vecinal de la zona, agradeció al presidente municipal por el proyecto del carril de desaceleración y por la pavimentación que se realizó en calles y privadas aledañas, ya que era una petición que había sido solicitada por los vecinos desde hace más de 10 años sin que fueran escuchados.

“Hoy somos grandemente bendecidos porque son proyectos bien pensados; contamos con banquetas que hoy la gente disfruta, hemos visto el trabajo arduo de las autoridades correspondientes y estamos muy agradecidos, ya que esta vialidad es usada por cientos de familias todos los días; además contamos con alumbrado público digno que nos ayuda mucho porque somos familias que habíamos sido víctimas de la delincuencia. Muchísimas gracias alcalde”.

Estuvieron presentes José Luis Piñera de la Fuente, representante de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado; Marleth Pérez Blancas, Directora de Turismo Comunitario, en representación de la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal; Paulino Oliver Montero, Subdirector de Construcción en representación del Director General del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos y la Presidenta del Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, Tere Alfaro.

Te recomendamos: