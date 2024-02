Obras a lo largo del estado serán concluidas a tiempo, asegura Sergio Salomón

Entre 15 y 20 municipios son visitados por semana y se llega con disposición de escuchar, siempre con un análisis previo que permita visualizar hacia dónde se debe avanzar, aseveró el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina quien destacó que las múltiples obras que se desarrollan serán concluidas a tiempo.

“Donde tengo que sentarme a trabajar con los presidentes municipales en seguridad, lo hago, donde tenemos que ver infraestructura la hacemos, donde tenemos que generar condiciones de campo o en temas de Bienestar lo hacemos con mucho gusto. Llegamos con planeación”, aseguró en entrevista con Paty Estrada para Oro Noticias de 6 a 9 am.

En temas de infraestructura, aseguró que “andamos muy bien y fuertes con más de 200 frentes abiertos en carreteras estatales, municipios, en temas de salud, educación, con proyectos como techados”, los cuales se terminarán antes de que concluya su administración.

Señaló que el gobierno apuesta por las futuras generaciones, pues “no hay mejor recurso invertido que el dinero del pueblo en el pueblo, pero cuando lo haces en los hijos del pueblo tiene otro tinte importante”.

Al ser cuestionado por el presupuesto que encontró cuando tomó el cargo como gobernador, Sergio Salomón aseguró que su gobierno lo redireccionó y lo manejó con transparencia, priorizando lo más importante y en donde más se requiere.

Ejemplificó que el programa del Agave Mezcalero cambiará el rostro de la zona de la Mixteca, pues tan sólo el primer año se sembraron 5 mil hectáreas y éste se planean otras 5 mil.

Sobre el tema de abasto de agua, apuntó que no es exclusivo de Puebla ya que existe una problemática a nivel mundial debido a que “cada vez somos más, con mayores necesidades y un mayor sistema de consumo”.

Por ello, llamó a hacer una conciencia del uso adecuado del vital líquido, cuidar el medio ambiente, y dejar de deforestar los bosques con tala ilegal. Así, recordó el caso de un grupo de ejidatarios que laboraban para que talamontes no cruzaran los terrenos, pero finalmente abrían sido emboscados. “Están las investigaciones en ello, y por supuesto que duele y lastima, pero vamos a dar con los responsables”, sentenció.

En temas de seguridad, aseguró que no hay focos rojos en Puebla, en tanto el día de mañana se dará a conocer un programa de inversión para crear la “red más grande e histórica de videovigilancia del estado”.

IPN consolida educación superior en Puebla

Sobre la construcción del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Sergio Salomón apuntó que representa la consolidación de la educación del nivel superior en el estado.

Indicó que la institución se sumará a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuya Ciudad Universitaria 2 lleva un 60% de avance, a modo de capacitar a jóvenes para su desempeño en el área laboral.

Resaltó que hay una atracción grande de inversiones en Puebla, como la que recientemente anunció Volkswagen por casi mil millones de dólares para que la planta se transforme a eléctrica.

Denuncias formales por acusaciones de oposición, pide Salomón

Luego de que la coalición “Mejor Rumbo para Puebla” acusara que servidores públicos del Gobierno del Estado han amenazado a alcaldes para que desistan de participar en las elecciones, el gobernador aseguró se deben realizar denuncias formales.

“Si hay algún señalamiento de algún funcionario que esté haciendo algo indebido, con mucho gusto vamos con todo, no hay ni línea ni autorización para hacerlo. Y segundo, la función pública no tiene ningún trato con municipios, se dedica a auditar a dependencia estatales, nada tiene que ver con municipios, eso hay que dejarlo con claridad”, dijo.

Agregó que los candidatos del partido de Morena deben conducirse con mucha veracidad y aplicar la visión de la Cuarta Transformación, ver cómo se puede luchar contra la desigualdad e identificar áreas de oportunidad.

En seguridad política, recalcó que el llamado a “no echarnos a pelear, que no se calienten los ánimos, que no se genere especulación” sirve para evitar que no ocurran casos de violencia como en otros estados que registran asesinatos de aspirantes a cargos políticos.

Finalmente, Sergio Salomón apuntó que la veda electoral no parará su trabajo, pues las obras continuarán su curso, al tiempo que trabajará de la mano con los 217 municipios para reducir la desigualdad.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

