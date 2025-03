Niegan acceso a Cuauhtémoc Blanco a carpeta de investigación contra él

El diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acudió este jueves 27 de marzo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para comparecer voluntariamente en relación con la denuncia en su contra por tentativa de violación.

Sin embargo, se le negó el acceso a la carpeta de investigación. La comparecencia de Blanco se da un par de días después de que la Cámara de Diputados rechazara el desafuero del exfutbolista.

La denuncia en contra del diputado fue interpuesta por Nidia Fabiola Blanco, a quien la presunta víctima señala como su media hermana, aunque el legislador niega cualquier vínculo familiar.

Acompañado por la diputada Erika Gordillo, secretaria técnica de Blanco, y por su abogada Naybi Ríos, el exgobernador ingresó a las instalaciones de la FGE sin obtener acceso al expediente.

En declaraciones a la prensa, rechazó cualquier relación familiar con la denunciante. “No tengo nada que ver con ella. Ni es mi hermana, ni él es mi papá. Que quede claro”, afirmó.

Además, aseguró estar dispuesto a realizarse una prueba de ADN si las autoridades lo requieren. Cuauhtémoc Blanco también expresó su confianza en la actual administración de la fiscalía, pero acusó a la gestión anterior de manipular carpetas de investigación.

“Hoy le tengo mucha confianza a esta fiscalía. La anterior era un desastre, cambiaban dictámenes, modificaban carpetas… Hubo tantos asesinatos que ojalá el fiscal actual pueda esclarecer”, declaró.

Defensa legal impugnará negativa de acceso

Por su parte, la abogada Naybi Ríos anunció que impugnarán la decisión de la FGE de Morelos, argumentando que su cliente tiene derecho a conocer los detalles del caso.

“Nos acaban de notificar que no podemos acceder a la carpeta porque no existe un ‘acto de molestia’, lo cual es absurdo. La misma agente del Ministerio Público que solicitó el desafuero le tomó la comparecencia voluntaria y ahora dice que no hay investigación formal”, señaló.

Además, sugirió que la negativa de la fiscalía podría ocultar o modificar información antes de entregarla.

“¿Por qué no quieren que tengamos acceso? ¿Qué intentan perfeccionar o subsanar antes de darnos la información?” cuestionó.

Mientras tanto, Blanco Bravo aseguró que esperará a que la fiscalía le entregue la carpeta para conocer con precisión los señalamientos en su contra.

