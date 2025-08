Mujer podría perder la vista; le cancelaron dos cirugías en IMSS de Puebla

Socorro Méndez, una paciente con diabetes que perdió la visión de un ojo y enfrenta riesgo de ceguera en el otro, ha visto pospuestas en dos ocasiones su cirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a fallas en el equipo médico.

Su esposo, Edgar, denunció que no han ofrecido sin alternativas inmediatas pese a la urgencia de la intervención. La segunda cita estaba programada para este martes 5 de agosto, pero se la cancelaron hoy por la mañana.

“Esta es la segunda vez que nos hacen esto. Mi pareja perdió la vista del ojo derecho“, declaró Edgar en entrevista para Oro Noticias de 6 a 9 ante la posibilidad de que también ocurra en el otro; explicó que los estudios previos ya se completaron y las fechas se asignaron, pero las cancelaciones llegaron a un día de la cirugía.

“No me dan opciones, no me dicen nada, nada más que ellos no tienen la culpa y que a la hora les dicen que el aparato no sirve y que la operación se pospone para nueva fecha”, expresó.

Socorro, cuya diabetes complicó el acceso oportuno a tratamiento, logró estabilizar sus niveles de azúcar hace dos meses para poder ser programada. Sin embargo, las fallas técnicas repetidas en el IMSS han retrasado la cirugía ocular.

Cuando creyeron que recibiría la atención hace dos meses, les cancelaron por la misma razón, pero les aseguraron que personal ya estaba viajando para arreglar el equipo necesario. Sin embargo, no tuvieron más información tras 15 días de espera, por lo que decidieron acercarse nuevamente y programar la cita de mañana.

“Desafortunadamente estamos en el IMSS porque somos personas de bajos recursos“, lamentó Edgar, quien trabaja como empleado de plataforma.

Ante la falta de soluciones, la familia cotizó en el sector privado, donde les informaron que Socorro requiere dos intervenciones: una para limpiar la sangre en su ojo y tejido, con un costo aproximado de 35 mil pesos y otra enfocada en la retina, de la que ya no mencionó precio.

Durante la llamada, el auditorio de Oro Noticias recordó que el servicio podría ser subrogado, es decir, si el seguro no tiene el aparato puede realizarse en alguna clínica donde sea funcional y el IMSS cubra el costo.

