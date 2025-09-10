Muere capitán de la Semar en práctica de tiro en Sonora

La Secretaría de Marina (Semar) informó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante un ejercicio de práctica de tiro real que se realizaba en Puerto Peñasco, Sonora.

Del Ángel fue subadministrador de la Aduana de Manzanillo en 2022, cargo que dejó antes que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció una red de corrupción por tráfico de huachicol fiscal.

Mediante su cuenta de X (Twitter), la Semar lamentó el fallecimiento y extendió sus condolencias a la familia, asegurando respaldo legal conforme a la ley.

Hasta ahora, las autoridades navales no han dado más detalles. Este hecho se suma al reciente suicidio del vicealmirante Abraham Pérez Ramírez.

La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará… — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 9, 2025

