Mario Riestra reta a Pepe Chedraui para que realice debate

“Como quieran, quiero“, asentó el candidato a la alcaldía de Puebla por el PAN, PRI y PRD, Mario Riestra Piña al retar a su adversario de Morena, José “Pepe” Chedraui Budib a que organice el debate en el lugar, fecha y bajo el esquema que le guste.

En conferencia de prensa, aseguró que las mediciones que tiene señalan que 9 de cada 10 electores quieren un debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla, pues consideran que es un ejercicio benéfico para la democracia.

Sin embargo, lamentó que los otros candidatos estén negando la posibilidad a los ciudadanos de un ejercicio donde en una misma ocasión tengan la oportunidad de comparar trayectorias y propuestas.

Por ello, dijo estar dispuesto a aceptar las condiciones que establezca el candidato de Morena, Pepe Chedraui a quien criticó por su doble discurso, ya que dice estar abierto a un debate, pero por escrito se niega a ello.

“No pasa absolutamente nada; como quieran, quiero; cuando quieran, quiero; con el formato que quieran, quiero; donde quieran, quiero; el día y a la hora que quieran, le entro. Yo no he cambiado mi discurso, yo no soy de los que digo una cosa y hago otra”, declaró.

Señaló que si al candidato de Morena no le gustó este domingo para debatir, que ponga la hora y la fecha, pues dijo que él no tiene miedo de presentar sus propuestas a las y los poblanos, por lo que ahora “la pelota está en su cancha”.

Consideró que la negativa de Pepe Chedraui se debe a su mal desempeño como candidato.

En ese sentido, Mario Riestra aseguró que cinco encuestadoras avaladas por las autoridades electorales lo ponen en la cima de las preferencias, dichas mediciones aseguró que cuentan con metodología y son transparentes, a diferencia de las presentadas por sus adversarios de forma propagandística.

“Nos ponen por delante, pero lo más importante es que hemos venido consolidando una tendencia muy favorable, en los últimos meses hemos remontado y estamos arriba en las encuestas”, apuntó.



Mario Riestra fue respaldado por la jefa de oficina de Xóchitl Gálvez y senadora, Kenia López Rabadán quien pidió al candidato de Morena en Puebla capital que “no le saque” y acepten debatir, pues consideró incongruente registrarse como candidato y no querer enfrentar al electorado.

