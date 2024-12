Mario Patrón Sánchez alerta sobre el reclutamiento criminal de jóvenes

El rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez, opinó que el reclutamiento de jóvenes profesionistas por parte del crimen organizado no es nuevo, ya que se documentaron casos en 2011 y 2013 en San Fernando, Tamaulipas, por lo que es necesario enfocar políticas públicas interseccionales con las juventudes.



En encuentro con medios de comunicación, al ser cuestionado sobre el reportaje del The New York Times que revela que los carteles reclutan a estudiantes de química para trabajar en una fórmula para mejorar el fentanilo.



Patrón Sánchez aseguró que en las masacres de San Fernando, entre 2011 y 2013 se dio a conocer que había una especie de campos de concentración con jóvenes, incluidos profesionistas que era obligados a trabajar con el crimen organizado y que una vez cumplidas sus funciones eran asesinados.



En este sentido, recordó que en su quinto informe como rector planteó que las juventudes viven una cancelación de perspectivas del futuro, una de las causas la violencia.



“Hay latitudes de nuestro país en donde los jóvenes no tienen opciones, y donde la educación superior no es una opción porque el factor de deserción se va al bachillerato, y los jóvenes a nivel bachillerato tienen las opciones y necesidad de llevar dinero a la casa y las opciones que tienen son la migración o servir de carne de cañón al crimen organizado”, mencionó.



El académico dijo que esto no necesariamente pasa en la entidad poblana, pero es una realidad en otras partes del país como parte del control que ejercen los grupos criminales.



Por lo anterior, insistió en que las políticas públicas han fracasado como país, tanto las entidades públicas como las universidades como modelo, ya que no brindan perspectivas de futuro a las juventudes.



En otro tema, declaró que espera haya coordinación con el equipo del gobierno entrante de Alejandro Armenta Mier para proyectos sociales, como lo hicieron con la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos