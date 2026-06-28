Marcha exige revocación de la alcaldesa de Acatlán de Osorio

Alrededor de mil 800 personas provenientes de la cabecera municipal, juntas auxiliares y comunidades de Acatlán de Osorio participaron la mañana de este domingo en una manifestación pacífica para expresar su inconformidad con la actual administración municipal y exigir el inicio del proceso de revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.

Los participantes comenzaron a concentrarse desde las 08:00 horas en el Monumento al Tecuán, ubicado en el acceso principal al municipio, donde ciudadanos e integrantes de diversas organizaciones se reunieron con pancartas para expresar su rechazo al gobierno municipal. Conforme transcurrieron los minutos, más personas se sumaron a la movilización.

Alrededor de las 09:20 horas inició el recorrido por las principales calles de la ciudad con destino al centro de Acatlán de Osorio. Durante la marcha, los asistentes lanzaron consignas y mensajes de protesta, mientras que músicos de banda y danzantes se incorporaron al contingente, dando a la movilización un ambiente festivo.

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Al concluir el recorrido, los manifestantes arribaron a la explanada Miguel Hidalgo y posteriormente al exterior de la Presidencia Municipal, donde realizaron un mitin para expresar su inconformidad con la administración que encabeza la alcaldesa morenista Guadalupe Lucero Bárcenas, quien está próxima a cumplir un año y nueve meses en el cargo. Entre las principales demandas destacó la solicitud de iniciar el procedimiento de revocación de mandato.

La movilización transcurrió de manera pacífica y contó con el acompañamiento de elementos de la Policía Estatal, quienes implementaron un operativo de seguridad para resguardar a los asistentes, garantizar el derecho a la libre manifestación y mantener el orden durante el recorrido.

La marcha concluyó sin incidentes mayores. Después de las 11:00 horas, los participantes se retiraron del lugar, al tiempo que reiteraron su llamado a las autoridades competentes para atender las demandas planteadas durante la protesta.

#Puebla 🗣️ Habitantes de Acatlán de Osorio realizan desde esta mañana una marcha pacífica para exigir la destitución definitiva de la alcaldesa, Lupita Bárcenas, señalada por irregularidades, opacidad en cuentas y respaldos sospechosos.



Bárcenas será objeto de una auditoría este… pic.twitter.com/hutbmdiDHw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 28, 2026

Editor: César A. García

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