Manolo Herrera impugnará decisión que anuló su triunfo en elección del PAN

Manolo Herrera Rojas descartó impulsar a un perfil femenino para ocupar la dirigencia del PAN en el municipio de Puebla, en caso de que la convocatoria se mantenga reservada para mujeres.

Este lunes, el aspirante reiteró que impugnará la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), luego de que anuló su triunfo como presidente municipal y ordenó una nueva elección interna.

En conferencia de prensa, acusó que la determinación de los tres magistrados y magistradas atenta contra la democracia del Partido Acción Nacional (PAN), ya que la mayoría votó por su planilla.

En ese sentido, advirtió que agotará la condena impugnativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que se respete el resultado de la asamblea del pasado 7 de septiembre.

Remarcó que su planilla obtuvo mil 71 votos para encabezar el Comité Directivo Municipal (CDM), mientras que la candidata Guadalupe Leal Rodríguez consiguió alrededor de 600 sufragios a su favor.

Sobre la posibilidad de que su grupo político impulse a una mujer para competir en la nueva contienda del PAN, Herrera Rojas sostuvo que no tiene “Plan B”, ya que el objetivo es que ratifiquen su triunfo.

“Nuestro primer escenario y único es impugnar y llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias. Hoy es ganar en los tribunales la decisión de las y los panistas”, comentó.

De acuerdo con la resolución del TEEP, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN vulneró el principio de alternancia y equidad de género, al no emitir una convocatoria exclusiva para mujeres.

Lo anterior, debido a que sólo perfiles masculinos han presidido la dirigencia del PAN en el municipio de Puebla, desde su constitución.

Editor: Renato León

