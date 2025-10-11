Lluvias afectan 982 km de carreteras en cinco estados mexicanos

Por:
César A. García
-
0
Autoridades federales atienden daños por lluvias y apoyan a comunidades. / Foto: Gobierno de México.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que las lluvias torrenciales recientes en México afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en cinco estados del país.

En Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, se registraron 108 interrupciones en vialidades, de las cuales 93 ya fueron atendidas y 15 siguen en proceso de reparación.

Hasta ahora, se han liberado 647 kilómetros y se trabaja en la reparación de los 335 kilómetros restantes, con apoyo de 216 trabajadores y 118 unidades de maquinaria.

Te puede interesar: Expulsan a Hernán Bermúdez de Morena por vínculos criminales

Por su parte, la Secretaría de Marina movilizó a 3 mil 300 elementos a Puebla, Veracruz y San Luis Potosí para atender las afectaciones, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El despliegue incluye 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas móviles y cuatro mil despensas listas para repartir.

Te recomendamos:

Donald Trump en “excelente estado de salud” tras chequeo médico

Notas relacionadasmás del autor