Lluvias afectan 982 km de carreteras en cinco estados mexicanos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que las lluvias torrenciales recientes en México afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en cinco estados del país.
En Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, se registraron 108 interrupciones en vialidades, de las cuales 93 ya fueron atendidas y 15 siguen en proceso de reparación.
Hasta ahora, se han liberado 647 kilómetros y se trabaja en la reparación de los 335 kilómetros restantes, con apoyo de 216 trabajadores y 118 unidades de maquinaria.
Por su parte, la Secretaría de Marina movilizó a 3 mil 300 elementos a Puebla, Veracruz y San Luis Potosí para atender las afectaciones, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
El despliegue incluye 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas móviles y cuatro mil despensas listas para repartir.