Lanzan moneda de Freddie Mercury a 40 años de “Live Aid”

La Casa de la Moneda Real de Gran Bretaña presentó una moneda conmemorativa que celebra los 40 años de la icónica presentación de Freddie Mercury con Queen en el concierto Live Aid de 1985, considerado por muchos como el mejor espectáculo en vivo de la historia.

El diseño muestra al legendario vocalista con la cabeza hacia atrás sosteniendo su característico micrófono, acompañado por un pentagrama musical que representa su rango vocal de cuatro octavas. La primera moneda fue acuñada por su hermana, Kashmira Bulsara, quien destacó que el diseño “captura perfectamente su pasión y la alegría que trajo a millones a través de su música”.

Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la institución, señaló que el momento era apropiado para homenajear al cantante, ya que este año también marca el 40 aniversario de su álbum solista “Mr Bad Guy”.

Mercury falleció en 1991 a los 45 años, un día después de haber anunciado públicamente que era VIH positivo.

Las monedas estarán disponibles en el sitio web de la Casa de la Moneda Real, con precios desde 18.50 libras (446 pesos mexicanos) para la versión de cinco libras; además habrá una versión de hasta 9 mil 350 libras (224 mil pesos mexicanos) para una edición de prueba en oro de dos onzas.

La institución anunció que donará una edición especial en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, organización benéfica creada en memoria del cantante que apoya a personas que viven con VIH/SIDA.

Mercury se une así a otras leyendas musicales británicas como David Bowie, George Michael y Paul McCartney en recibir este honor numismático.

