Lanzan licitación para concesionar el hotel de la exhacienda de Chautla

El Hotel de la Ex Hacienda de Chautla tendrá una nueva administración y volvería a operar en octubre próximo, según la licitación emitida por el Gobierno de Puebla para otorgar la concesión del inmueble por un plazo de 20 años.



En el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), a través del organismo Convenciones y Parques, se señala que el título de concesión será para el “uso, explotación y aprovechamiento, en su modalidad de mantenimiento, equipamiento, decoración y operación” del hotel, ubicado en la exhacienda.



Los interesados en participar tendrán que adquirir las bases con un costo superior a los 26 mil pesos, y presentar sus propuestas económicas el 25 de septiembre; además se espera que el fallo y el título de concesión sea entregado el 9 de octubre.



A partir de entonces la nueva empresa podrá poner en operación el hotel que cerró sus puertas el pasado 20 de junio, cuando el Estado tomó posesión de las instalaciones debido a la negativa de desalojo de la empresa Prohomi, que tiene como socio mayoritario al consorcio hotelero Misión.



Dicha empresa recibió la concesión de 10 años del inmueble durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, misma que venció el 23 de mayo, aunque fue necesario declaran la extinción del título, pues no querían entregar el hotel, según declaró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



El mandatario aseguró que para la nueva concesión se buscará a cadenas especializadas en hotelería, y que la elegida se encargue del mantenimiento y promoción de la Ex Hacienda de Chautla ubicada en San Salvador El Verde.

Te recomendamos