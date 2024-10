Lalo Rivera hace un llamado a la unión del PAN en Puebla

El expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se pronunció por la construcción de la unidad del Partido Acción Nacional (PAN), ya que aseguró que el adversario del partido está afuera, por lo cual llamó a no dividirse en el proceso de renovación de la dirigencia estatal y nacional del blanquiazul.



En entrevista previo al informe del edil Adán Domínguez Sánchez, el excandidato a la gubernatura de Puebla dijo que hasta que haya una convocatoria por parte del partido se pronunciará si decide participar en la renovación de la dirigencia local.

Rivera Pérez reiteró que los panistas no pueden exigir un “traje a la medida” en el proceso de selección de la dirigencia panista y pidió respetar los estatutos y los reglamentos del partido.



Se dijo defensor del diálogo y agregó que se requiere a nivel nacional y local un partido renovado y vivo.



“El adversario de Acción Nacional no está adentro del partido, está afuera, y por lo tanto, no a la división, no a la descalificación”, dijo.



Por otra parte, agradeció la inclusión en la planilla de Jorge Romero, a la cual dijo se va a enfocar en el proceso a nivel nacional por la dirigencia del partido blanquiazul.

