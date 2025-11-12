Kevin Mier será sometido a cirugía por fractura de tibia

Se confirmó la peor noticia para Cruz Azul, su portero titular, Kevin Mier, será sometido a cirugía este jueves por una fractura de tibia ocasionada por una falta. Se perderá lo que resta del año y pone en duda su participación mundialista.

El pasado sábado 8 de noviembre se disputó la última jornada del Apertura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, pues la “máquina” se enfrentó de “local” a los Pumas de la UNAM. Sin embargo, ambos tenían la necesidad de la victoria, uno para sellar el liderato y el otro para tener una vida extra para pasar al Play In.

No obstante, en el minuto 45, el pivote de los universitarios, Adalberto Carrasquilla, realizó una barrida para evitar un despeje, que ocasionó una fractura en la tibia del portero colombiano.

Esa acción fue catalogada como tarjeta amarilla por Fernando Hernández, aún cuando el árbitro la revisó en el VAR. Al final del encuentro, entre polémica y discusiones entre las bancas, los Pumas lograron llevarse los tres puntos y clasificaron a la primera instancia de eliminación.

Por su parte, el arquero nominado al premio The Best, fue sustituido inmediatamente y llevado al hospital para que se confirmaran los resultados previstos.

De esta manera, Mier es baja por lo que resta del año, perdiéndose toda la Liguilla, la Copa Intercontinental y su ilusión de jugar la Copa del Mundo queda a la espera de su evolución.

El proceso de recuperación de una lesión grave (al requerir cirugía) en la tibia, oscila de tres a seis meses, en los que el reposo es clave para las primeras semanas. Esto significa que perderá el ritmo de juego que lo convierte en una duda contundente para estar considerado entre los 26 seleccionados del combinado cafetalero.

¿Quién lo reemplazará?

Con esta noticia, la portería celeste quedará en manos de Andrés Gudiño. Actualmente el guardameta mexicano es uno de los que lleva más años en la institución, y fue parte de la plantilla que logró batir los 23 años sin título de liga.

Esta temporada ya disputó un partido, precisamente en el Clásico Joven, donde tuvo un papel destacado para conseguir la victoria frente al América.

El segundo portero será Emmanuel Ochoa, un nombre que se hizo conocido por su gran rendimiento como titular del conjunto nacional en el Mundial sub-20 de Chile.

Asimismo, Cruz Azul buscará la inhabilitación de Carrasquilla y del silbante hasta que Mier vuelva a las canchas. La decisión queda en manos de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes no han presentado el informe, audios y veredicto alguno.

Esto significaría un problema fuerte para Pumas y Panamá, pues en caso de aprobarse su supsensión, no podrá disputar la parte final de la Liga MX, ni las eliminatorias mundialistas en las que se juegan su pase para 2026.

