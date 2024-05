Julio Urías evita prisión por cargos de violencia doméstica

Originalmente, Julio Urías, lanzador mexicano, tenía programada una audiencia en la corte de Los Ángeles el 2 de mayo para la lectura de cargos por su caso de violencia doméstica.

Sin embargo, llegó a un acuerdo que parece resolver su situación con la justicia. Urías optó por no disputar uno de los cinco cargos menores que recibió el 8 de abril por un incidente con su esposa Daisy.

Este cargo, catalogado como “agresión doméstica que involucra relación de pareja“, fue el único que no impugnó, mientras que los otros cuatro fueron retirados.

Como parte del acuerdo, Urías fue puesto en libertad condicional por 36 meses y deberá completar 30 días de trabajo comunitario y un curso de asesoramiento sobre violencia doméstica de 52 semanas.

Más noticias: Patriots firman extensión de contrato con Christian Barmore

Además, se le ordenó pagar una multa al fondo de violencia doméstica, no poseer armas, no utilizar la fuerza ni la violencia, pagar restitución a la víctima y cumplir con una orden de protección. Aunque no admitió culpabilidad, tampoco impugnó el cargo.

El caso de Urías se remonta a un incidente ocurrido el 3 de septiembre del año pasado, cuando fue detenido tras una discusión con su pareja.

Por ahora, la Major League Baseball (MLB) no emitió ninguna sanción contra Urías debido a su situación de agente libre y al proceso judicial en curso.

Urías, quien jugó ocho años con los Dodgers, ahora podría tener su futuro en el béisbol japonés, mientras que su situación legal está resuelta.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

Te recomendamos