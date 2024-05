Julián Quiñones cerca de migrar a la liga de Arabia Saudita

Julián Quiñones podría convertirse en la próxima baja azulcrema, ya que está a la espera de que la directivas del América y el Al-Qadisiyah de la Liga Saudí, cierren los últimos detalles para su fichaje.

Después de los festejos con el Club América por el campeonato de liga, el naturalizado mexicano romperá filas, y posteriormente, se integrará a la Selección Nacional. En medios nacionales señalan que el jugador ya se ha despedido de sus compañeros.

Tal vez te interese: Majo López deja de ser entrenadora del Club Puebla Femenil

El fichaje de Quiñones rondará aproximadamente los 14 millones de dólares, y se espera que en los próximos días se haga oficial su llegada a Medio Oriente. Todavía no se tiene cerrada la negociación, pero desde el club confirmaron el interés de un equipo por hacerse con los servicios del delantero.

“Están avanzadas las negociaciones, no está nada cerrado, y hasta que no esté cerrado pues no se puede dar por un hecho pero, bueno, hay una oferta importante por el jugador y el jugador tiene una oferta muy llamativa en el tema económico”, declaró Santiago Baños, presidente del América.

Editor: Renato León Aranda

Te recomendamos: