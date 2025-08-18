Jardín Botánico BUAP celebra 38 años de preservar especies

El Jardín Botánico de la BUAP celebra su 38 aniversario el 28 de agosto, destacándose como un espacio de relevancia nacional e internacional. Este jardín alberga la colección de encinos más importante de México y posee la acreditación internacional Nivel IV por su arboretum, que incluye 550 árboles vivos debidamente identificados.

La certificación, vigente hasta 2028, es única en México y solo ha sido otorgada a otro jardín botánico en América Latina. La colección de encinos, que incluye 65 especies de las aproximadamente 300 que existen en el país, es de particular importancia, ya que varias especies están amenazadas o en peligro de extinción.

Además, el Jardín Botánico ha sido acreditado como un Centro de Educación y Cultura Ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cada año, se imparten alrededor de 45 servicios educativos, incluyendo talleres y visitas guiadas para diversos grupos, desde preescolares hasta estudiantes de nivel medio superior.

El proyecto fue concebido en 1984 por la doctora Maricela Rodríguez Acosta, quien reunió ejemplares de herbario y plantas vivas, culminando en la apertura formal del Herbario y Jardín Botánico en 1987. Actualmente, el jardín se extiende por 10.8 hectáreas y cuenta con un lago que alberga un islote convertido en reserva de aves.

En total, el Herbario y Jardín Botánico de la BUAP representa mil 355 especies, con 3 mil 650 individuos etiquetados. Además, se han digitalizado 65 mil 486 individuos herborizados. El jardín también cuenta con un banco de semillas para proteger especies en peligro, como la Furcraea macdougallii, endémica de México.

Para conmemorar su aniversario, el Jardín Botánico realizará un programa dirigido a la comunidad universitaria y al público en general el 28 de agosto, comenzando a las 10:00 horas. Se ofrecerán talleres y recorridos guiados durante gran parte del día. Para más información, se puede contactar al correo jardín.botánico@buap.mx o llamar a las extensiones 7032 y 7033.