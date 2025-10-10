Isaac del Toro gana el Gran Piemonte en su 15.ª victoria

Este jueves el pedalista Isaac del Toro ganó la 109.ª edición del Gran Piemonte, la primera vez que lo gana un mexicano. Luego de que recuperara 40 segundos de desventaja, logró remontar y conseguir su decimoquinta victoria, consolidándose como uno de los mejores del ciclismo en este año.

Del Toro recorrió 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Derme, y su proeza cobró relevancia porque durante el Giro se quedó rezagado del grupo principal por más de 40 segundos, y a 17 km antes de la meta logró emparejarse gracias a su equipo UAE Team.

Casi en el cierre, con 12 mil metros faltantes, adelantó y se posicionó primero, sacando más de 20 segundos a sus seguidores cercanos.

¡Histórico! 🇲🇽 Isaac del Toro gana el Gran Piemonte y se convierte en el primer mexicano en lograrlo.⁰Con un tiempo de 4:08:24, conquistó los 179 km en una de las carreras más importantes de Europa.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/JC3qg8eKlv — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 9, 2025

Al final ganó la carrera con una ventaja de 40 segundos sobre el suizo, Hirschi, y 44 sobre el neerlandés, Mollema.

Esta victoria en uno de los premios más icónicos de Italia se suma a los 6 anteriores que había conseguido en este país, convirtiéndose en el favorito de Isaac para ganar. En este país es donde alcanzó su primer podio en su etapa profesional, y ahora, en donde se consolida como uno de los mejores del mundo.

Se espera que su próximo destino sea en uno de los premios con más auge y tradición del ciclismo, que es el de Il Lombardía.

