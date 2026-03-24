Identifican al conductor de la Ruta 10 que huyó tras choque en Puebla

Este martes, el conductor que se dio a la fuga tras el choque registrado en la colonia Tres Cruces fue plenamente identificado, después de que su imagen comenzara a circular en redes sociales.

Se trata de Gerardo Daniel G. G., de 28 años, quien conducía la unidad 52 de la Ruta 10 al momento del percance, ocurrido en el cruce de Las Torres y 24 Sur. De acuerdo con los primeros reportes, el microbús se proyectó hacia la banqueta y posteriormente se impactó contra otra unidad de la Ruta M1.

Tras el impacto, un video difundido por usuarios muestra el momento en que el operador desciende del vehículo y abandona el lugar, pese a que una pasajera lesionada le solicitaba apoyo.

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Horas más tarde, usuarios y autoridades lograron establecer su identidad, ya que en el interior de la unidad se localizaron objetos personales, entre ellos un teléfono celular y documentación oficial, incluida su licencia como operador del transporte público.

A consecuencia del percance, dos alumnas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) resultaron lesionadas. Ambas fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas a un hospital, principalmente por heridas en la cabeza.

Editor: César A. García

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