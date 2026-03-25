Colectivas piden esclarecer triple feminicidio en Ixtacamaxtitlán

Integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivas, defensoras de derechos humanos, empresarias y académicas exigieron garantizar el acceso a la justicia para las víctimas del triple feminicidio de Félix y sus hijas Johana María y Yeraldine, desaparecidas el 4 de marzo y encontradas sin vida el 22 de marzo en Ixtacamaxtitlán, Puebla.

A través de un comunicado, las activistas pidieron que sea investigado con perspectiva de género, se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables del ataque contra la familia de mujeres.

En este sentido, pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) garantizar un proceso transparente con justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias.

En cuanto a la Secretaría de las Mujeres, la instaron a resolver y ejecutar acciones de la “Declaratoria de la Alerta de Género”, así como transparentar “El Plan de Acción 2026” y rendir un informe de los avances de las medidas de prevención, seguridad y justicia de la Alerta.

Asimismo, pidieron que dé resultados firmes con metas específicas con la temporalidad al término de este año.

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Recordaron que el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla ha documentado 240 feminicidios en los últimos años.

“Nos duele, nos indigna y nos moviliza. Porque cuando matan a una, nos tocan a todas. Porque en México, ser mujer sigue siendo un riesgo. Hoy no es un caso más. Hoy son tres vidas arrebatadas por la violencia feminicida en Puebla. No vamos a callar. Exigimos justicia“, escribieron.

Entre las colectivas se encuentra la Red Plural de Mujeres, Por las Mujeres de Puebla, Feministas de Izquierda, Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Mujeres Tejiendo Valor, por mencionar algunas.

De acuerdo con los primeros reportes, las tres mujeres fueron halladas con huellas de violencia en los límites de Puebla-Tlaxcala.

Editor: César A. García

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