Ataque de abejas deja un hombre grave y cinco lesionados en Tochtepec

Un hombre resultó gravemente herido y cinco personas más lesionadas tras el ataque de un enjambre de abejas en la junta auxiliar de San Martín Caltenco, perteneciente al municipio de Tochtepec.

El hecho se registró la tarde de este martes en la calle 14 Sur, a la altura de la 2 Oriente, donde vecinos fueron sorprendidos por los insectos. Ante la situación, personal de Protección Civil municipal activó los protocolos de atención y prevención.

Paramédicos de Protección Civil de Tochtepec brindaron los primeros auxilios a las víctimas; una de ellas fue trasladada de inmediato al Centro Médico de Tecamachalco debido a la gravedad de sus heridas, mientras que las otras cinco personas recibieron atención en el lugar.

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Elementos de la Policía Municipal apoyaron en el traslado del lesionado grave y en la atención de los afectados. Por su parte, personal de Protección Civil localizó el panal y comenzó las investigaciones para determinar las causas del ataque.

De acuerdo con vecinos, el enjambre permanecía en el sitio desde hace aproximadamente siete años; sin embargo, una posible maniobra de limpieza en la zona habría detonado el comportamiento agresivo de las abejas.

Fuentes oficiales informaron que durante la noche personal de Protección Civil realizará el retiro del panal, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y salvaguardar a los habitantes de la comunidad.

Editor: César A. García

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