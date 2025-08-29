IBERO Puebla promueve alimentación saludable para adultos mayores

En el marco del mes de las abuelas y abuelos, la Clínica de Nutrición María Eugenia Mena Sánchez de la IBERO Puebla subrayó la importancia de una alimentación adecuada para las personas adultas mayores, como herramienta fundamental para mantener la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

La Lic. Angélica Rojas Malpica, asistente ejecutiva de la Clínica, y Joanna Theurel González, estudiante de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, explican que el envejecimiento conlleva cambios físicos que influyen directamente en la nutrición. Entre ellos se encuentra la disminución de la masa muscular, problemas dentales, menor apetito, y alteraciones en la memoria, el estado de ánimo y en los sentidos como el gusto y el olfato.

Para enfrentar dichos cambios, las especialistas recomiendan una dieta balanceada que priorice el consumo de frutas, verduras y granos integrales por su aporte en fibra, vitaminas y minerales. Asimismo, destacaron la importancia de incluir proteínas de alta calidad —como huevo, pollo, pescado, carnes magras, lácteos descremados y leguminosas—, así como alimentos ricos en calcio como almendras, espinaca, sardinas, yogurt y tortilla de maíz.

Otro punto fundamental es limitar la ingesta de sal, azúcares simples y alimentos procesados o ultraprocesados debido a su alto contenido en sodio, grasas no saludables y azúcares añadidos. En contraste, se recomienda mantener una adecuada hidratación, con un consumo aproximado de 2 a 3 litros de agua al día.

La Clínica de Nutrición de la IBERO Puebla recordó que pequeños cambios en la alimentación y el estilo de vida pueden marcar la diferencia en el bienestar de las personas adultas mayores. Por ello, invita a la comunidad a acercarse a sus servicios de acompañamiento personalizado para recibir orientación profesional, en el salón G-006.