Entregan 50 aparatos auditivos a personas con discapacidad en Puebla

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF (SMDIF), MariElise Budib, entregaron 50 aparatos auditivos a personas con discapacidad en la Unidad Médica Integral. Esta iniciativa busca impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

En su mensaje, Chedraui subrayó la importancia de visibilizar y valorar el esfuerzo de las personas mayores, destacando que la acción tiene como objetivo fortalecer su integración activa dentro del entorno familiar y social. “Yo creo que esto es parte importante de reintegrar a estas grandes personas que tenemos aquí enfrente”, comentó.

Durante el evento, Budib colocó y entregó simbólicamente algunos de los dispositivos. Resaltó que estas acciones contribuyen no solo a la autonomía de los beneficiados, sino también a la integración social de sus familias. “Estamos abriendo puertas a nuevas oportunidades fomentando la inclusión y apoyando la independencia“, afirmó.

El director general del SMDIF, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, destacó que la entrega tuvo una inversión total de 412 mil pesos, permitiendo a los beneficiados acceder a mejores condiciones en los ámbitos educativo, laboral y social. “En el DIF de Puebla Capital nos preocupamos y ocupamos por el bienestar de las familias poblanas”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar de los poblanos, impulsando apoyos que brinden mayores oportunidades y fortalezcan la integración social para todas y todos.