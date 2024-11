Frontera con México será prioridad, afirma Donald Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este jueves 7 de noviembre, que la frontera va a ser una de sus prioridades durante su segundo Gobierno, que comienza a partir de enero de 2025.

El republicano mencionó que tras su victoria ha hablado ya con 70 líderes mundiales, y aseguró que su prioridad era tener una frontera “segura y protegida”.

“En realidad, no tenemos otra opción cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio”, aseveró el presidente electo.

Trump matizó que al mismo tiempo que busca establecer una “frontera fuerte y poderosa”, su administración apoya una inmigración legal.

Además Trump señaló que ha hablado con 70 líderes mundiales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron.

