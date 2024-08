Embajada en la India apoyará a mexicano detenido desde 2018

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que a través de la Embajada de México en India, seguirá otorgando asistencia y protección consular a Jorge Renán Solís Fernández, connacional detenido en la ciudad de Indore, India, desde 2018.

La SRE informó que este 28 de agosto, personal diplomático se reunió con el padre del mexicano y con sus representantes legales dentro de las instalaciones de la embajada, donde se acordó que funcionarios de la institución asistirán a las audiencias posteriores a la ya agendada este 30 de agosto, donde se discutirá el asunto a fondo.

“La Embajada de México en la India mantiene comunicación constante con el equipo legal de Solís Fernández para realizar el seguimiento de las acciones legales correspondientes. Asimismo, personal de la SRE está en contacto con la Embajada de la India en México para analizar el caso del connacional”, indicó la Secretaría a través de sus redes sociales.

COMUNICADO. “La Embajada de México en la India prioriza atención y protección consular a Jorge Renán Solís Fernández”.https://t.co/LjHnnxsoX6 pic.twitter.com/W8D11IX7CG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 30, 2024

El mexicano se encuentra detenido desde el 25 de septiembre de 2018, a causa de un operativo realizado por agentes de la Policía de la India. A partir de eso, el mexicano fue encerrado e incomunicado. Durante todo este tiempo, su familia afirma qué a pesar de que no se le ha comprobado delito alguno, no ha podido entablar contacto con él, ya que las autoridades de dicho país no le permiten tener visitas.

Asimismo, el connacional ha denunciado que ha sufrido tortura y amenazas por integrantes de la autoridad.

Por otra parte, la SRE comunicó que desde la detención de Solís en 2018, ha enviado más de 20 notas verbales al Ministerio de Relaciones Exteriores de la India para solicitar diversas peticiones, entre ellas una revisión minuciosa y a fondo del caso, con el fin de establecer sí existen violaciones de derechos humanos o del proceso en sí mismo.

La cancillería expresó que ha mantenido comunicación constante con el connacional, sus familiares y abogados, atendiendo las solicitudes que se van presentando. Por lo mientras, personal de la embajada ha asistido a las audiencias de Solís Fernández en la Corte.

Por redacción

Editor: Alberto Rivera

Te recomendamos: