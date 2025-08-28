Delfina Pozos afirma que el PRI en Puebla sigue vivo tras salida de exlíder

Acompañada sólo de dos regidores y algunos delegados regionales, la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Delfina Pozos Vergara, reiteró que no se acabó el partido tras la adhesión del exlíder estatal a Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina.

“¿Me ven triste?, ¿Deprimida? ¿Están tristes, andan deprimidos? Andamos trabajando”, cuestionó a la decena de militantes que la acompañaron.

La también diputada local celebró que sus iniciativas sean aprobadas en el Congreso de Puebla y consideró que es una ruta para trabajar en las necesidades de la ciudadanía.

Además, afirmó que tienen el apoyo de la dirigencia nacional y que la militancia sigue fuerte.

“Vamos a seguir trabajando, van a darse cuenta y lo van a ver, como sabemos trabajar los priistas cuando queremos trabajar”, dijo.

Insistió en que no están desanimados después de la salida del senador poblano del tricolor, ya que insistió en que el partido no está conformado por una sola persona.

De acuerdo con la priista, su partido no se preocupa por la pérdida del registro, ya que cuentan con 300 mil militantes, cantidad que consideró suficiente para seguir.

Por tanto, mencionó que en esta nueva etapa realizará distintos nombramientos de los diferentes puestos al interior de esta fuerza política.

En cuanto a los recursos ejercidos por la dirigencia anterior, prometió que se va a transparentar el uso del presupuesto público que le fue entregado al tricolor.

