Dan Schneider demanda por difamación a productores de “Quiet on Set”

El productor Dan Schneider presentó una demanda por difamación contra los productores de la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“, la cual expuso supuestos abusos y conductas indebidas en algunos de los programas infantiles más exitosos de finales de la década de 1990 y principios de este siglo.

La demanda fue presentada ante un tribunal de Los Ángeles, California, y está dirigida contra Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures, y las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz.

La acción legal llega más de un mes después del estreno de la serie de Investigation Discovery, que sigue la carrera de Schneider como productor de programas populares como “The Amanda Show“, “All That” y “Zoey 101“.

La docuserie de cinco capítulos presenta testimonios de trabajadores del canal y estrellas infantiles que acusan a Schneider de crear un ambiente de trabajo hostil y de sexualizar a los niños en los programas que lideraba.

Más noticias: Harvey Weinstein enfrentará nuevo juicio en septiembre

La demanda reconoce que en los programas de Nickelodeon trabajaron dos pedófilos, pero afirma que Schneider no tenía conocimiento de los abusos, no fue cómplice de ellos y los condenó una vez que se descubrieron.

Sin embargo, admite que Schneider lamenta el dolor que causaron algunos de sus comportamientos a sus colegas y que se avergüenza de su pasado.

Schneider había publicado previamente una entrevista en la que expresaba remordimiento por sus acciones pasadas y se disculpaba con algunas personas.

En un comunicado, Schneider afirmó que se vio obligado a tomar medidas legales contra los creadores de la serie documental por insinuar falsamente su participación en crímenes por los que otros depredadores de niños fueron procesados y condenados.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

Te recomendamos