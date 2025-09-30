Culmina la edición 2025 del Programa de Acompañamiento a Microempresarios en Puebla

Este mes se celebró el fin de la edición 2025 del Programa de Acompañamiento a Microempresarios, una iniciativa conjunta entre Volkswagen Financial Services México (VWFS) y el Nodo de Innovación Empresarial del Instituto de Diseño y de Innovación Tecnológica (IDIT) de la IBERO Puebla.

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla y el Lic. Rubén Carvajal Sánchez, miembro del Comité de ESG y Responsabilidad Social.

“Para VWFS resulta muy gratificante cumplir con sus objetivos de responsabilidad impulsando a los emprendedores de la región. Cada uno de estos negocios tiene el potencial de generar empleos e impulsar el desarrollo económico en Puebla. Esperamos con este programa crear empresas sanas, enfocadas en crecer y beneficiar a sus socios, clientes, empleados y a la comunidad en general”, dijo Carvajal Sánchez, de VWFS.

Esta alianza estratégica nace del compromiso por generar una economía más justa, inclusiva y con oportunidades reales de desarrollo para pequeños y medianos emprendimientos.

El titular de la Rectoría de la Universidad afirmó “las y los participantes de este proyecto ayudan a la IBERO Puebla a cumplir con su misión. Parte de la cual es formar hombres y mujeres que sean los mejores para el mundo. Gracias a su iniciativa empresarial y capacitación, se están mejorando a sí mismos y a sus emprendimientos, además de beneficiar a quienes los rodean”.

Este año participaron 54 emprendimientos, que luego de un proceso de asesoría en finanzas, tecnología, legales y mercadotecnia, entre otras disciplinas, hoy avanzan hacia un modelo de negocio sostenible y competitivo. De estos emprendimientos, 46 son encabezados por mujeres y 13 de ellos son liderados por adultos mayores de 50 años. Cada uno de estos proyectos representa una historia particular: Mujeres que reactivan su economía familiar, personas mayores que apuestan por una idea de negocio o bien personas que transforman su talento en oportunidades productivas.

A través de asesorías especializadas, trabajo interdisciplinario, pruebas técnicas y seguimiento personalizado, el Programa de Acompañamiento a Microempresarios busca que cada emprendimiento pueda:

• Mejorar sus procesos y productos. • Generar una identidad de marca coherente. • Cumplir con normativas y buenas prácticas. • Alcanzar nuevos canales de comercialización.

El proceso ha sido posible gracias al trabajo coordinado de especialistas en diseño, tecnología, ingeniería alimentaria, mercadotecnia y gestión empresarial del Nodo de Innovación Empresarial y al apoyo de VWFS México.

Surgido en 2021 como una respuesta a los retos económicos, laborales y sociales derivados de la pandemia de Covid-19, el Programa de Acompañamiento a Microempresarios había beneficiado hasta 2024 a 158 emprendimientos regionales en total.

