Captan agresión sexual a niña que jugaba “maquinitas” en Jalisco

Este 23 de junio, se viralizó una grabación de una niña de siete años siendo víctima de una agresión sexual por un hombre adulto mientras jugaba con una máquina tragamonedas. Los hechos han causado la indignación de millones de internautas, pidiendo que se haga justicia por la penosa e indignante situación.

El suceso ocurrió en la colonia Bethel, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y quedó registrado por la cámara de una purificadora de agua cerca de la cual se encontraba la máquina tragamonedas.

Por lo que se observa en el video, la niña jugaba tranquila con la máquina mientras cargaba a su hermana de tan sólo un año de edad, cuando de repente un hombre de pantalón negro y playera café se le acerca para hacerle tocamientos indebidos y tratar de subirle la playera para tocarle el torso.

Ante esta situación, la niña reaccionó rápido y se lanzó al suelo, seguido de lo cual el sujeto señalado se dio a la fuga. Aparentemente, los gritos de la muchacha alertaron a la dueña de la purificadora, quien salió a socorrerla.

Posteriormente, los padres de la chica fueron alertados sobre lo sucedido e intentaron recurrir al botón de pánico, no obstante, este no funcionaba, por lo que no se pudo alertar a las autoridades sobre lo sucedido.

Hoy a las 3:45 pm este puerco manoseo a una niña afuera de una purificadora ubicada en la calle Sidon y Egipto en la colonia Bethel en Guadalajara.



Espero que la ⁦@PoliciaGDL⁩ lo capturé pronto y que el sucio este no siga haciendo de las suyas. pic.twitter.com/1xVgOT2ZHb — Israel Orozco (@IsraelOroozco) July 21, 2025

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: