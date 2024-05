Armenta promete conectar Sierra Norte y Sierra Nororiental

Construcción de carreteras para conectar a la Sierra Norte con la Sierra Nororiental de Puebla y respeto absoluto a las tradiciones de los pueblos originarios, fueron parte de los compromisos que realizó Alejandro Armenta en Cuetzalan del Progreso.

Al llegar a la mitad del periodo de campañas, el candidato a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” encabezó un mitin en dicho Pueblo Mágico, donde estuvo acompañado por tres candidatos a la presidencia municipal.

El abanderado de la mega alianza Morena-PT-PVEM-FXM-PANAL recibió el Bastón de Mando por parte de representantes de pueblos indígenas, hecho que –dijo– lo compromete a respetar e impulsar la continuidad de sus usos y costumbres, sin imposiciones.

Apuntó que uno de sus compromisos será dotar de servicios públicos básicos a las personas que habitan en las comunidades más alejadas; además de que resolverá el problema de interconexión que les impide desplazarse con facilidad de un lugar a otro.

Por lo anterior, resaltó que llevará a cabo un proyecto para conectar a todos los municipios que componen a la Sierra Norte con la Sierra Nororiental del estado, a través de la construcción de carreteras y una ciclopista que estará situada en Cuetzalan.

Reiteró su compromiso sobre la implementación de un Corredor Turístico que unirá a los Pueblos Mágicos de Cuetzalan, Zacatlán de las Manzanas, Chignahuapan y Teziutlán con la finalidad de incentivar la actividad turística y derrama en la zona.

“Yo quiero decirles que me comprometo con este Bastón de Mando a conectar la Sierra Norte. Vamos a hacer obra de conexión, porque no puede haber pueblos de primera y de segunda, no queremos municipios aislados, los queremos comunicados. Vamos a hacer la obra de conexión de la Sierra Nororiental con la Sierra Norte del estado”, expresó.

Acusa Armenta entrega ilegal de tinacos

Durante el evento, Armenta Mier denunció que el PAN y PRI han hecho entrega ilegal de tinacos azules y rojos en Cuetzalan para coaccionar el voto de los ciudadanos, por lo que hizo un llamado a “tomar lo que les den” pero no olvidar que deben votar por Morena.

También recriminó que el alcalde emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gerson Calixto Dattoli, obstruyera la instalación de mobiliario para su mitin, de modo que le pidió respetar la democracia y no olvidar que la plaza pública es del pueblo.

“Señor presidente municipal, la plaza pública es del pueblo, no le pertenece, no tiene por qué prohibir los eventos en la plaza pública, respete la Constitución”, dijo.

El aspirante a la gubernatura manifestó su respaldo hacia los tres candidatos que compiten por la alcaldía de Cuetzalan, dado que la mega coalición “Sigamos Haciendo Historia” se dividió en dicho municipio.

Se trata de Oscar Paula por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriel García por el Partido del Trabajo (PT) y Omar López por Morena. En el lugar, Armenta se comprometió a llevarse a trabajar al Gobierno del Estado a los dos aspirantes que pierdan la elección.

