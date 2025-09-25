Aprehenden a Juan N. por tentativa de feminicidio en San Andrés Cholula

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan N., de 52 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su ex pareja sentimental.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio de 2025, cuando la víctima se encontraba en una estética ubicada en el municipio de San Andrés Cholula. En ese momento, Juan N., presuntamente ingresó al establecimiento y comenzó a agredirla con un instrumento punzocortante.

La víctima logró salir del lugar y refugiarse en su domicilio, donde se encontraba un familiar que intervino oportunamente para evitar que continuara la agresión.

Tras realizar actos de investigación y reunir datos de prueba, la Fiscalía del Estado identificó al probable responsable y solicitó la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue ejecutada en la colonia Cuayantla, perteneciente a la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula.

Juan N., quedó a disposición del Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica.

