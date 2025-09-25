FGE localiza a familia víctima de secuestro virtual en Puebla

La Fiscalía General del Estado realizó labores de inteligencia y de campo, las mismas que permitieron localizar a cuatro integrantes de una familia que fueron víctimas de secuestro virtual en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron cuando la familia se hospedaba en un hotel ubicado en la colonia Centro de la ciudad de Puebla. En ese lugar, una de las víctimas recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como miembro de un grupo delictivo. A partir de ese momento, los mantuvieron incomunicados durante toda la noche mediante videollamadas, bajo la instrucción de no salir de su habitación.

Durante el tiempo en que estuvieron aislados, los delincuentes exigieron una transferencia de 7 mil pesos y obtuvieron información sobre otros familiares.

Al día siguiente, un familiar que se encontraba en la Ciudad de México recibió una llamada en la que un sujeto le informó que sus parientes estaban secuestrados. Para presionarlo, le enviaron una imagen de los afectados y le exigieron la cantidad de 300 mil pesos a cambio de su “liberación”.

Derivado de estos hechos, se solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De inmediato, agentes investigadores implementaron un operativo de búsqueda, logrando localizar a la familia encerrada en su habitación y cortar la comunicación con los delincuentes.

Las víctimas fueron trasladadas a las oficinas de la institución, donde recibieron contención emocional y asesoría jurídica; sin embargo, manifestaron que no deseaban presentar una denuncia formal.

