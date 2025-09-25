SSC Puebla asegura a nueve personas armadas con inhibidores de señal

Por:
stafforonoticias
-
0
Foto: SSC Puebla.

Como parte de la estrategia de seguridad implementada en el Municipio, elementos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), detuvieron a nueve personas con réplicas de armas de fuego e inhibidores de señal. Se presume que podrían estar relacionados con una banda dedicada al robo a transporte de carga.

Resultado del despliegue territorial, coordinado entre los tres niveles de gobierno: fueron asegurados Jessica “N”, José “N”, Andrés “N”, Michelle “N”, Cristian “N”, Anthony “N”, José “N”, Alejandra “N”, e Iván “N”.

Los detenidos circulaban en tres vehículos donde portaban inhibidores de señal y objetos similares a un arma de fuego, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo la colaboración interinstitucional con los órdenes estatal y federal, para seguir combatiendo el delito y generar entornos de paz.

Te recomendamos:

Pepe Chedraui exhorta a Comisión Permanente a trabajar en una agenda común

Notas relacionadasmás del autor