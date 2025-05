Analizan en UDLAP la relación entre la IA y la enfermería

Con un Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins lleno de estudiantes de Enfermería, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de su Departamento de Ciencias de la Salud, realizó la 7ª Jornada y el 7º Simposio de Enfermería 2025 “La IA y la Enfermería: una alianza por la salud y la dignidad humana”, espacio donde la vocación se une con la innovación mediante ponencias a cargo de personalidades del ámbito de la medicina y actividades entre estudiantes de distintas instituciones; así lo mencionó la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP, durante la ceremonia de inauguración del evento “donde se hace énfasis en la inteligencia artificial, en la tecnología, las innovaciones, las patentes y que busca esa alianza por la salud, pues la IA no viene a reemplazar sus manos cálidas ni su empatía, sino a potenciarlas, porque todos soñamos con esos diagnósticos cada vez más precisos y oportunos”, expresó.

Como parte de esta jornada y simposio de Enfermería, el Mtro. Erik Rafael Hernández Navarrete, autor del libro “Algoritmos NNN Proceso Enfermero y PLACE: Para unificar criterios fácil”, habló en su ponencia sobre el uso de los Chat Bots como un mecanismo para hacer diagnósticos antes ciertas enfermedades. En ese sentido dijo que, si bien esta inteligencia artificial es capaz de hacer algunos diagnósticos, también brindan información que puede ser equivocada, inexistente y lejos de dar solución a un padecimiento, puede generar complicaciones si no se consulta al personal de la medicina real, que pueda fortalecer o negar la información.

Para ejemplificar su punto, el Mtro. Hernández Navarrete explicó un ejercicio previo sobre un padecimiento relacionado a la diabetes mellitus, donde se le dio a Chat GPT, a Meta y a una aplicación relacionada a la enfermería llamada Fer-NANDA, algunas indicaciones para diagnósticos y soluciones. El resultado fue que, si bien las aplicaciones dieron algunos datos interesantes, al final no entregaban dictamen completo, inventaron algunas normas y no utilizaron un lenguaje técnico propio de la enfermería. “Resulta que la inteligencia artificial no es para eso. Sí, provee herramientas que mejoran la calidad, facilitan la consulta, la creación de contenidos, pero no en la toma de decisiones que optimicen tiempos; para que funcione se necesita inteligencia real detrás de ella y pensamiento crítico para verificar la validez de la información”, explicó.

Posterior a esta conferencia se desarrollaron otros temas a cargo de personalidades de la medicina actual en el país, con el fin de presentar avances tecnológicos aplicados a la enfermería y que los estudiantes los reconocieran como la oportunidad invaluable de poder fortalecer su profesión. Algunas de las ponencias fueron: Proceso para la creación de inventos en experiencias de invenciones y uso de Inteligencia Artificial en enfermería; Inteligencia Artificial e Investigación; la Inteligencia Artificial (IA) y enfermería una situación actual; Inteligencia Artificial influencia en la dignidad humana, libertad de expresión, derecho a la información; La Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en la enfermería; y El impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la enfermería. Retos y oportunidades.

Cabe resaltar que la 7ª Jornada y el 7º Simposio de Enfermería se realizó en el marco de los festejos de los 85 años de la fundación de la UDLAP y 55 años de su campus en Puebla, por lo que la invitación a participar en este encuentro se extendió a distintas instituciones para juntos aprender, compartir experiencias, preguntar y concebir el rol de la profesión hacia el futuro.

