AMLO revela cuánto ganará de pensión cuando termine su sexenio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes 25 de junio que, cuánto ganará de pensión mensual una vez termine su sexenio el próximo 1 de octubre.

De acuerdo con el mandatario, una vez que finalice su administración ganará una pensión mensual de entre 25 mil y 30 mil pesos. No obstante, López Obrador detalló que recibe otros ingresos, además de su actividad en la política.

“Tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros, eso me apoya”, mencionó durante su conferencia de prensa.

Asimismo, López Obrador consideró que su pensión será suficiente, ya que se mudará a la ciudad de Palenque, Chiapas, lo cual es una zona barata para vivir.

“Lo que recibimos por los derechos de autor ya decidí que son para ella y para Jesús (su hijo menor). Voy a gastar muy poco, ni modo que voy a andar con traje en Palenque, voy a estar muy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca y la ropa normal”, dijo.

El mandatario aprovechó para solicitarle a los ciudadanos que no se acerquen a su casa porque su retiro va a ser total.

“Nomás pedirle a la gente que me cuiden no estando ahí porque me va a dar mucha pena que lleguen, que les urge, que me necesitan. Me va a partir el alma, pero es que si abro la puerta ya no la voy a poder cerrar“, explicó.

