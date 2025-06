Sheinbaum no protegerá a involucrados en mini refinería de Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su administración investigará “hasta donde tope” sobre la recién encontrada mini refinería ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, destinada a la extracción y venta ilegal de hidrocarburos, también conocido como huachicol.

Este 20 de junio en la Mañanera del Pueblo, la mandataría mexicana informó que no protegerá a ningún funcionario que esté relacionado con la recién encontrada refinería clandestina en Veracruz.

La presidenta enfatizó que no es creíble que no hubiese gente importante involucrada en el proyecto, pues para este tipo de crímenes se necesita de gente con conocimiento y experiencia en la materia como ingenieros o químicos, inclusive no descartó que gente que trabaja o haya trabajado en PEMEX pueda estar relacionada.

“En particular, ayer en este lugar, digamos, para hacer una refinería de este tipo, requieres ingenieros químicos, esencialmente, pueden trabajar en Pemex o no. Entonces ya la investigación pues nos va a dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope”, afirmó la dignataria.

Vale la pena recordar que hace dos días el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que junto a esa minirefinería fueron encontrados 500 mil barriles de petróleo, producción para la cual se necesita de amplio material y de muchos trabajadores, algo que no pudo pasar desapercibido por funcionarios.

Asimismo, la presidenta afirmó ya trabaja con la Fiscalía General de la República para identificar redes de hiachicol, así como para poner más controles en las aduanas para detectar la importación de hidrocarburo ilegal.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: