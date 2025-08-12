Allan Saint-Maximin es oficialmente el nuevo refuerzo del América

El delantero francés, Allan Saint-Maximin, fue anunciado como el nuevo fichaje del América para el torneo Apertura 2025. Este martes, el equipo de Coapa anunció al atacante de 28 años por medio de un video con formato de noticia internacional.

Saint-Maximin firmó un contrato por cuatro años con opción a uno más, y se estima un sueldo de aproximadamente 3.6 millones de dólares por año.

Llega a la capital por medio de una transferencia de alrededor de 12 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los movimientos más costosos del americanismo. Por su gran bagaje en el fútbol europeo, y las cifras invertidas, se espera que sea la nueva cara del ataque águila.

Con anterioridad, el director técnico brasileño, André Jardine, se mostró emocionado por el equipo de “scouting” del club, y sobre todo, por conseguir cerrar a un fichaje de un nivel como el de Maximin.

Tras haber conseguido el tricampeonato, la plantilla fue perdiendo elementos clave de la ofensiva, como Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez y Diego Valdés, por lo que Santiago Baños y compañía se dieron la tarea de buscar un elemento que volviera a dar alas a un proyecto que ya dio campeonatos.

El último jugador oriundo de Francia que vistió la playera amarilla, fue Jérémy Ménez, quien a pesar de llegar como una “bomba”, tuvo un paso amargo y de poco juego en el club; sin embargo, logró marcharse con una liga en 2018.

El ahora ex Saint-Etienne, Mónaco, Niza, Hannover 96, Newcastle y Fenerbahçe, tiene la consigna de volver a pelear por el título junto a figuras como Fidalgo, Cáceres, Malagón, Zendejas y Henry Martin.

