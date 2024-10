Alertan que más de 400 mil niños en el Líbano han sido desplazados

En el Líbano más de 400 mil niños se han visto desplazados en las últimas semanas, según el subdirector de UNICEF para acciones humanitarias, Ted Chaiban, quien ha alertado de la posible existencia de una “generación perdida”.

A causa del conflicto tras visitar varias escuelas del país, que se han convertido en refugios para personas desplazadas. Así, ha lamentado que la población libanesa “ya se enfrentaba a múltiples crisis antes de que comenzaran los bombardeos de Israel”.

Los combates en el Líbano han sacado a 1.2 millones de personas de sus hogares, la mayoría de las cuales ha huido a Beirut y otros lugares al norte en las tres semanas, Chaiban ha visitado escuelas convertidas en refugios que alojan a familias desplazadas.

“Lo que me impactó es que esta guerra lleva tres semanas y ya se han visto afectados muchísimos niños”, dijo a The Associated Press en Beirut.

“Mientras hablamos hoy, 1.2 millones de niños están privados de educación. Sus escuelas públicas o bien han quedado inaccesibles, han sufrido daños en la guerra o se están utilizando como refugios. Lo último que necesita este país, además de todo lo demás por lo que ha pasado, es el riesgo de una generación perdida”.

Escuelas privadas libanesas siguen operando, mientras tanto el sistema de escuelas públicas se ha visto muy afectado por la guerra, al igual que las personas más vulnerables del país.

2 mil 300 personas en el Líbano han muerto en ataques israelíes, casi el 75% de ellos en el último mes, según los datos del Ministerio de Salud. Los niños desplazados están en refugios abarrotados, en los que tres o cuatro familias pueden vivir en un salón separado con lonas de plástico, y donde mil personas pueden compartir 12 retretes, que en su mayoría no funcionan.

“La mayoría de los niños desplazados han experimentado tanta violencia, como los sonidos de los proyectiles o disparos, que se asustan ante cualquier sonido fuerte“, comento Chaiban.

La infraestructura de aguas también ha sufrido ataques. En las últimas semanas se han registrado daños en 26 plantas de agua que dan servicio a casi 350 mil personas, indicó Chaiban. También expreso: “Lo que debemos hacer es asegurarnos de que esto se detenga, de que esta locura se detenga, que haya un cese el fuego antes de que lleguemos a la clase de destrucción, dolor, sufrimiento y muerte que hemos visto en Gaza”.

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

